Виновник сидел в кустах и ревел: Новые подробности крушения поезда Казань - Адлер

"Они все в страшном шоке": Как поездку на перевернувшемся поезде "Казань - Адлер" перенесли дети Фото: Russian Ministry of Emergency Si/XinHua/Globallookpress 29 июля с рельсов сошёл пассажирский поезд "Казань - Адлер", в котором, помимо прочих, ехали 18 талантливых детей с конкурса.