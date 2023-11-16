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Ошибочно и безответственно

Ошибочно и безответственно

После 4 часов переговоров Байдена и Си Цзиньпина, где обсуждались вопросы стабилизации отношений, Байден сразу же после встречи заявил СМИ, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит коммунистической партией.

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