Ошибочно и безответственно

После 4 часов переговоров Байдена и Си Цзиньпина, где обсуждались вопросы стабилизации отношений, Байден сразу же после встречи заявил СМИ, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит коммунистической партией.
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