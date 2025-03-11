Новая статья: Целеустремлённый ИИ: видит и цель, и препятствия В широком смыс...

Новая статья: Целеустремлённый ИИ: видит и цель, и препятствияВ широком смысле слова любая система искусственного интеллекта обладает неким целеполаганием — её ведь в процессе тренировки обучали выдавать ожидаемые ответы на модельные вопросы, то есть к чему-то так или иначе устремляли.
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