Новая статья: Целеустремлённый ИИ: видит и цель, и препятствия В широком смыс...

Новая статья: Целеустремлённый ИИ: видит и цель, и препятствияВ широком смысле слова любая система искусственного интеллекта обладает неким целеполаганием — её ведь в процессе тренировки обучали выдавать ожидаемые ответы на модельные вопросы, то есть к чему-то так или иначе устремляли.