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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Целеустремлённый ИИ: видит и цель, и препятствия В широком смыс...

Новая статья: Целеустремлённый ИИ: видит и цель, и препятствия В широком смыс...

Новая статья: Целеустремлённый ИИ: видит и цель, и препятствияВ широком смысле слова любая система искусственного интеллекта обладает неким целеполаганием — её ведь в процессе тренировки обучали выдавать ожидаемые ответы на модельные вопросы, то есть к чему-то так или иначе устремляли.

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