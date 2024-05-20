"Мы приезжаем в Россию иметь ваших девушек": Выходки мигрантов, от которых содрогнулись даже в МВД

Сергей Иванов Колокольцев, по-моему, в восторге от агрессивных обезьян, сказал, что преступность от них просто мизерная, так что у них все в ажуре! А коренной российский народ подходит постепенно к точке невозврата!

Андрей Павлов "...как законом будет определено... " Не будет. "...когда разрешат коренному населению..." Не разрешат. Русских власть боится гораздо больше, чем мигрантов. Мигранты только людей режут, не страшно, а вот русские в первую очередь с власти спросят. Может даже держа в руке короткоствол. А оно им надо? Да и ментально диаспоры нынешней власти ближе, чем коренное население - и те, и другие бескорыстно любят деньги, которые не пахнут.