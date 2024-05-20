Ходи и оглядывайся — такой совет становится всё более актуальным для жителей русских городов, которые облюбовали мигранты.
"Мы приезжаем в Россию иметь ваших девушек": Выходки мигрантов, от которых содрогнулись даже в МВД
Комментарии
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Сергей Иванов
Колокольцев, по-моему, в восторге от агрессивных обезьян, сказал, что преступность от них просто мизерная, так что у них все в ажуре! А коренной российский народ подходит постепенно к точке невозврата!
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45 мин.
Андрей Павлов
"...как законом будет определено... " Не будет. "...когда разрешат коренному населению..." Не разрешат. Русских власть боится гораздо больше, чем мигрантов. Мигранты только людей режут, не страшно, а вот русские в первую очередь с власти спросят. Может даже держа в руке короткоствол. А оно им надо? Да и ментально диаспоры нынешней власти ближе, чем коренное население - и те, и другие бескорыстно любят деньги, которые не пахнут.
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42 мин.
Сидор Сидоров
Тебя и весь род твой оскорбил мигрант? Будь толерантным. Они изнасиловали твою жену, дочь или сестру? Будь толерантным, терпи. Они зарезали твоего друга, нахамили тебе и оскорбили твою попутчицу? Не пустили твоего ребёнка к качеле на детской площадке? Будь толерантным. Нельзя возмущаться и дать сдачи. Иначе посадят по 282 статье УК. И так далее и тому подобное. Они получают любыми путями паспорта РФ и через некоторое время они начнут рваться во власть. При их ненависти к нам какую жизнь они, находящиеся во власти, нам смогут устроить? Не трудно догадаться. И это далеко не всё.
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37 мин.
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