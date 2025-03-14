ЭКС РФС поддержала решение Мешкова удалить Вендела в матче с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) положительно оценила решение главного арбитра Виталия Мешкова предъявить красную карточку полузащитнику «Зенита» Венделу в матче 20-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии