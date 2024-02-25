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Всё или ничего: с какой целью Венесуэла планирует вступить в крупный военный конфликт с Гайаной

Всё или ничего: с какой целью Венесуэла планирует вступить в крупный военный конфликт с Гайаной

Южная Америка балансирует на грани крупного вооруженного конфликта. Власти Венесуэлы утверждают, что более века назад регион современной Гайаны Эссекибо был незаконно отторгнут от нее при установлении границы.

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