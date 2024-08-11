Руководство "Пикета" потратило деньги на недвижимость и доли в компаниях после хищения средств по государственному контракту

Российские правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителей компании "Пикет", которая фигурировала в деле о поставках некачественных бронежилетов для российской армии.
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