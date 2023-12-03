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Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Несмотря на всю медийно-информационную накачку темы запрета ЛГБТ-движения в стране со стороны патриотической общественности, честно говоря, не верил (слишком долго мы заигрывали с нашими “партнёрами” в идеологии, политике, экономике, финансах, спорте и т.

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Комментарии
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Игорь Булгаков
Ну у нас каждый вправе иметь свои взгляды на жизнь . Атеизм-это убеждение, основанное на реальном жизненном опыте и логике. С другой стороны- трудно и бессмысленно жить с убеждением, что впереди лишь абсолютное небытие. Вообще, атеизм- это выгодно представителям буржуазии, цель которых – накопление материальных благ для себя за счет эксплуатации других людей. Им выгодно навязать мысль, что человек – это только бездушное живое тело. Зачем телу надеяться, верить, любить? Только жрать и добывать себе место потеплее и поудобнее работой на дядю-буржуя, ведь будущего то у него нет.  А верующими людьми  сложно манипулировать деньгами и страхом.
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2 час.
Игорь Булгаков
У вас нет телевизора? Там их каждый день показывают, тот же Борис Моисеев, Сергей Соседов, Шура-Александр Медведев .... и прочие-прочие драни милохины. ЛГБТ настойчиво лезет из под шконки в массы. в А вы говорите, что видели только одного и то- чокнутого. Неправда ваша! 3,14-доры лезут в культуру, они пытаются воспитать молодое поколение толерантным- то есть поощрять сатанизм, ставить вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности выше семейных ценностей, Заповедей Божьих, выше Добра. Так что гнать содомитов нужно безжалостно и по свей России, а не отрицать их существование и не принижать их опасность для общества.
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1 час.
ALEKSANDR LIS
Лучше бы делом занимались а не отвлекали народ на всякую хрень-не за горами окончание школ- подняли бы так вопрос об отмене ЕГЭ-хоть бы толк вышел=а голубые отомрут после нормализации экономики сами по себе.
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33 мин.

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