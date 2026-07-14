Бывший помощник Кучмы раскритиковал Зеленского за поездку в Париж

Украинский лидер Владимир Зеленский должен был посетить Одессу, а не отправляться в Париж после успешных российских ударов по военной инфраструктуре города, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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