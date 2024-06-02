120 тыс. кв. метров: экспозиция международного салона «Комплексная безопасность» на открытой площадке

Уличная экспозиция в рамках пятнадцатого салона «Комплексная безопасность» собрала ведущих российских и иностранных производителей в сфере обеспечения безопасности, выставку пожарной и аварийно-спасательной техники МЧС России, показ робототехники, ретротехники и техники РСЧС, а также демонстрационный, медицинский, железнодорожный кластеры.