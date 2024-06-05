«Множит беззаконие»: Украине предрекли гибель из-за действий Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский «узурпирует власть» и «множит беззаконие» на Украине. Об этом написал в своей статье оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук для издания KP.
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