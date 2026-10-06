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Якубов об отставке Зубова: «Не сказать, что «Лада» недовольна его работой, но крупные поражения, особенно дома, говорят за себя. Результат всему голова»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов объяснил, почему клуб уволил главного тренера Павла Зубова.

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