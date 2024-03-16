Депутат Госдумы Шеремет назвал Байдена позорным президентом США

Это дед байда раздражает многих, а Россию точно. От маленьких до стариков. Сдулся бы он скорее.

Лш

Лариса шумбасова

Какая страна такой и президент!!! Весь мир наконец-то увидел настоящую Америку и типичных существ ее населяющих. Именно существа - нормальные , психически здоровые люди вряд ли будут творить такое зло по всему миру!