Российский парламентарий Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал свое государство, Соединенные Штаты Америки, в глазах всего мирового сообщества.
Депутат Госдумы Шеремет назвал Байдена позорным президентом США
Комментарии
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Владимир Соловьев
Невероятно! Депутат Госдумы Шеремет во второй раз Америку "открыл"!
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19 час.
С С
Это дед байда раздражает многих, а Россию точно. От маленьких до стариков. Сдулся бы он скорее.
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18 час.
Лш
Лариса шумбасова
Какая страна такой и президент!!! Весь мир наконец-то увидел настоящую Америку и типичных существ ее населяющих. Именно существа - нормальные , психически здоровые люди вряд ли будут творить такое зло по всему миру!
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14 час.
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