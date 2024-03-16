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Депутат Госдумы Шеремет назвал Байдена позорным президентом США

Депутат Госдумы Шеремет назвал Байдена позорным президентом США

Российский парламентарий Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал свое государство, Соединенные Штаты Америки, в глазах всего мирового сообщества.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Невероятно! Депутат Госдумы Шеремет во второй раз Америку &quot;открыл&quot;!
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19 час.
С С
Это дед байда раздражает многих, а Россию точно. От маленьких до стариков. Сдулся бы он скорее.
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18 час.
Лш
Лариса шумбасова
Какая страна такой и президент!!! Весь мир наконец-то увидел настоящую Америку и типичных существ ее населяющих. Именно существа - нормальные  , психически здоровые люди вряд ли будут творить такое зло по всему миру!
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14 час.

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