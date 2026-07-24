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Без наследников и внуков: 7 известных российских звезд старше 60 лет, у которых нет детей

Без наследников и внуков: 7 известных российских звезд старше 60 лет, у которых нет детей

Принято считать, что полноценное счастье невозможно без продолжения рода. Но судьбы многих известных артистов показывают, что состояться в жизни можно и по другому сценарию.

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