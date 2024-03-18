Глава ЦИК Памфилова: на Западе навязывают миф о несвободных выборах в России

Коллективный Запад распространил миф о несвободных президентских выборах в России. На самом деле народ проявил свое волеизъявление и доказал обратное, заявила на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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