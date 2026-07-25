Под прицелом
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Под прицелом

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Буданов подтвердил присутствие иностранных делегаций на военной выставке

Буданов подтвердил присутствие иностранных делегаций на военной выставке

Буданов подтвердил присутствие иностранных делегаций на военной выставке 24 июля Россия нанесла удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений Defense Demo Day & Defense Expo «Критично Захищено» («Критически Защищено»), организатором которой стала «Армада» – Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий.

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