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Импульс для экономики: Нижегородская область и РЖД форсируют проект высокоскоростной магистрали

Импульс для экономики: Нижегородская область и РЖД форсируют проект высокоскоростной магистрали

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили ход реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург.

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