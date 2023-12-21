Кожевников о КПК: «Казахстан и ВХЛ – это пока не финны и не шведы, но мне понравились братья-белорусы. Матч «Россия 25» – Беларусь – международного уровня»

– Завершился турнир сборных, возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Что на этом отрезке для вас было главное? – Наша страна воспитана на декабрьских домашних турнирах, они – ее история, так о чем разговор? Я рад, что Кубок Первого канала получился, сборная России вернула себе главный приз, народ порадовался, это главное.