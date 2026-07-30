ИИХФ не допустила сборные России на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ. Участие РФ в женском чемпионате мира рассмотрят в ноябре 2026 года

Совет ИИХФ повторно рассмотрел запрос Федерации хоккея России ( ФХР ) о допуске российских сборных к участию в следующих турнирах: – Чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2027 года; – Чемпионат мира по хоккею среди женщин 2027 года; – Молодежный чемпионат мира 2027 года; – Чемпионат мира среди юношей до 18 лет 2027 года; – Чемпионат мира среди девушек до 18 лет 2027 года.