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Северокорейские шпионы  проникают в американские компании

Северокорейские шпионы  проникают в американские компании

Фото: news.bitcoin.com Согласно сведениям, опубликованным в авторитетном издании The Wall Street Journal (WSJ), северокорейские киберразведчики находят способы тайно внедряться в штат сотрудников ведущих американских компаний.

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