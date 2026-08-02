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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероятность перехода Салаха в «Трабзонспор» выросла до 67%

Букмекеры оценили вероятность перехода Мохамеда Салаха в «Трабзонспор». Сообщалось , что турецкий клуб провел встречу с представителями бывшего вингера «Ливерпуля» и официально предложил футболисту контракт на два года.

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