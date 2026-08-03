Марочко: назначение Драпатого усилило удары по гражданским автомобилям

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины увеличили число ударов по гражданским автомобилям на территории Луганской Народной Республики после назначения Михаила Драпатого на пост главнокомандующего украинской армией .
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