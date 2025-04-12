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До окраин Сум осталось 25 км, из города пора бежать: Карта специальной военной операции на Украине на 12 апреля 2025 года и анализ событий в мире

До окраин Сум осталось 25 км, из города пора бежать: Карта специальной военной операции на Украине на 12 апреля 2025 года и анализ событий в мире

До окраин Сум осталось 25 км, из города пора бежать: Карта специальной военной операции на Украине на 12 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСитуация на северо-востоке Украины стремительно меняется не в пользу киевского режима.

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