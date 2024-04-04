Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с обрушением потолка в многоквартирном жилом доме в Кемеровской области – Кузбассе

В следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту обрушения потолка в квартире жилого дома в городе Прокопьевске по признакам преступления, предусмотренного ч.
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