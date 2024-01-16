В Крыму увеличат зону ЧС из-за жалоб жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января, ФедералПресс. Власти Крыма вняли просьбам жителей региона и готовы расширить зону, которая считается пострадавшей от затопления в результате разгула стихии на полуострове в ноябре.
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