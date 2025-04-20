В начале 2025 года Маргарита Симоньян поделилась тревожными новостями о состоянии своего супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который впал в кому после клинической смерти.
Появились новые подробности о состоянии Тиграна Кеосаяна
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Дай Бог Тигран Кеосаян придет в сознание и все станет с ним хорошо. Терпения и сил Маргарите Симоньян, плачет, когда говорит о муже!!!
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12 час.
Lana_Borei Иванова
Все указывает на то, что ему сделали пересадку сердца. Поэтому Маргарита и говорит : только молитва поможет.
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6 час.
цветкова марина яковлевна
Вы врач, чтобы ставить диагноз и делать выводы?
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4 час.
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