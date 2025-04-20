Появились новые подробности о состоянии Тиграна Кеосаяна

Vladimir Lioubimcev Дай Бог Тигран Кеосаян придет в сознание и все станет с ним хорошо. Терпения и сил Маргарите Симоньян, плачет, когда говорит о муже!!!

Lana_Borei Иванова Все указывает на то, что ему сделали пересадку сердца. Поэтому Маргарита и говорит : только молитва поможет.