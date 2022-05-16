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Турецкая армия получит всепогодные беспилотные вертолеты

Турецкая армия получит всепогодные беспилотные вертолеты

«В ближайшие дни к борьбе с терроризмом присоединятся и беспилотные вертолеты», — сообщает Milliyet. Беспилотные вертолеты планируют использовать в приграничных с Турцией районах Сирии, где регулярно проводятся операции против курдских боевиков.

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