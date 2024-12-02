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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мотта об 1:1 с «Лечче»: «Во втором тайме было видно, что «Юве» сильно устал. Мы должны учиться на своих ошибках» 

«Во втором тайме было видно, что команда сильно устала, и мы знали, что такое могло произойти. В первом тайме мы играли хорошо, потом повели в счете, но пропустили в концовке.

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