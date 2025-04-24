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«Локомотив» уверенно пройдет «Салават», «Трактор» выбьет «Динамо»: букмекеры назвали фаворитов 1/2 финала Кубка Гагарина

«Локомотив» уверенно пройдет «Салават», «Трактор» выбьет «Динамо»: букмекеры назвали фаворитов 1/2 финала Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Трактор» сыграют в финале Кубка Гагарина, считают букмекеры. По итогам матчей 2-го раунда определились четыре полуфиналиста: «Динамо», «Локомотив», «Салават Юлаев и «Трактор».

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