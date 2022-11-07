Военное обозрение

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«Пехота сама себя съела и ела других, ловя людей». Как Русское ополчение освободило Москву от польских людоедов

«Пехота сама себя съела и ела других, ловя людей». Как Русское ополчение освободило Москву от польских людоедов

«Изгнание поляков из Кремля Пожарским». Эрнест Лисснер Русское ополчение В сентябре 1612 года Земское ополчение нанесло поражение польско-литовским войскам гетмана Ходкевича (Московская битва, Часть 2), которые пытались деблокировать гарнизон в Москве.

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