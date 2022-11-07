«Пехота сама себя съела и ела других, ловя людей». Как Русское ополчение освободило Москву от польских людоедов

«Изгнание поляков из Кремля Пожарским». Эрнест Лисснер Русское ополчение В сентябре 1612 года Земское ополчение нанесло поражение польско-литовским войскам гетмана Ходкевича (Московская битва, Часть 2), которые пытались деблокировать гарнизон в Москве.
Популярные статьи
- Росгвардейцы выявили в Херсонской и Запорожской областях десятки пособников ВСУ
- ВС РФ применили ракеты X-32 для поражения объектов противника, что привело к нарушению управления войсками ВСУ
- Американский обозреватель: США должны забрать у России остров Врангеля, который в 1924 году «захватила советская канонерская лодка»
Свежие комментарии