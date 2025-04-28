Президент России сразу поддержал идею о временном прекращении огня

Министр, в частности, подчеркнул, что Россия сразу поддержала предложение Белого дома о 30-дневном прекращении огня при условии получения гарантий, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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