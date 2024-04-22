Дежурства по соблюдению ПДД провели в Подмосковье в выходные

Дежурства по соблюдению ПДД продолжаются в Подмосковье по поручению Минтранса Московской области. В выходные почти 450 сотрудников администраций городских округов и волонтеров организовали инспекции в 430 местах.
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