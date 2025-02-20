Бывшая солистка группы Hi-Fi показала фигуру в откровенном платье без бюстгальтера

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Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).