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Криптобиржа Binance готова выкупить другого заметного игрока на рынке - биржу FTX

Криптобиржа Binance готова выкупить другого заметного игрока на рынке - биржу FTX

В минувшее воскресенье CEO Binance Чанпэн Чжао (Zhao Changpeng, «CZ») заявил о стремлении компании избавиться от FTT — «utility»-токена FTT биржи FTX, котировки которого с тех пора упали более чем на 80% — с уровней выше $22 до отметок ниже $5.

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