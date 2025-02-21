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salekhard.online

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В Салехарде состоялось заседание конкурсной комиссии Конкурса добровольческих инициатив

В Салехарде состоялось заседание конкурсной комиссии Конкурса добровольческих инициатив

В 2025 году на участие в конкурсе заявились 79 добровольцев из 10 муниципалитетов округа. Оценивали инициативы северян независимые эксперты из разных регионов страны.

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