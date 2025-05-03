Решающий момент СВО настал? Инсайдеры: Путин послал Трампа далеко и надолго — Белоусов снесет Украину одним ударом

Автор: Валентин Меликов 1 мая США резко изменили позицию по урегулированию на Украине. Что произошло, чем это обернутся для Киева, готово ли руководство России закончить СВО одним мощным ударом? Почему США резко изменили позицию по Украине? Сразу после подписания сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам Белый дом объявил, что «устал» добиваться перемирия между Россией и Украиной и «умывает руки».