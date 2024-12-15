В последние годы Россия становится все более привлекательной для квалифицированных специалистов с Запада, ищущих новые возможности вдали от жестких рамок политкорректности и социальной напряженности.
"Здесь я вижу свое будущее": Западные квалифицированные кадры перетекают в Россию
Комментарии
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Алексей Тан
А вечные "кочевники"... это евреи!... или как "говорил" Березовский... -"Вечно кочующий ЖИД"... (иудей), прим. авт.
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20 час.
Валентина
Если действительно это грамотные специалисты, которые к нам тянутся не за плюшками, а потому что им близки наши российские ценности, то лучше именно таким давать российское гражданство, а не безграмотным, тупым, враждебно настроенным к нам "специалистам" из Ср.Азии, которым чужда наша культура и которые даже и не пытаются, не хотят ее понять, которые не признают ни наши порядки, ни наши законы.
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13 час.
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