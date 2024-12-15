"Здесь я вижу свое будущее": Западные квалифицированные кадры перетекают в Россию

Валентина

Если действительно это грамотные специалисты, которые к нам тянутся не за плюшками, а потому что им близки наши российские ценности, то лучше именно таким давать российское гражданство, а не безграмотным, тупым, враждебно настроенным к нам "специалистам" из Ср.Азии, которым чужда наша культура и которые даже и не пытаются, не хотят ее понять, которые не признают ни наши порядки, ни наши законы.