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"Здесь я вижу свое будущее": Западные квалифицированные кадры перетекают в Россию

"Здесь я вижу свое будущее": Западные квалифицированные кадры перетекают в Россию

В последние годы Россия становится все более привлекательной для квалифицированных специалистов с Запада, ищущих новые возможности вдали от жестких рамок политкорректности и социальной напряженности.

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Комментарии
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Алексей Тан
А вечные &quot;кочевники&quot;... это евреи!... или как &quot;говорил&quot; Березовский... -&quot;Вечно кочующий ЖИД&quot;... (иудей), прим. авт.
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20 час.
Валентина
Если действительно это грамотные специалисты, которые к нам тянутся не за плюшками, а потому что им близки наши российские ценности, то лучше именно таким давать российское гражданство, а не безграмотным, тупым, враждебно настроенным к нам &quot;специалистам&quot; из Ср.Азии, которым чужда наша культура и которые даже и не пытаются, не хотят ее понять, которые не признают ни наши порядки, ни наши законы.
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13 час.

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