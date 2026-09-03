Задержана банда консуматорш, разводившая мужчин на деньги в барах Петербурга

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Санкт-Петербурге раскрыли банду консуматорш, знакомившихся с мужчинами и разводивших их на деньги в дорогих барах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Один человек поги...
- ЛЛ Пил кровь жертв и...
- Почти половина не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым