Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

«Рейнджерс» одержал шестую победу в последних семи матчах, одолев «Детройт». В ночь на 8 ноября в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз».
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