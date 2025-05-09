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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швеция – Австрия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат мира, 10 мая 2025

Швеция – Австрия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат мира, 10 мая 2025

В субботу, 10 мая, сыграют Швеция и Австрия в матче группы A Чемпионата Мира по хоккею. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.

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