Samsung взялся за старое и троллит Apple при помощи Galaxy S25 Edge: купертиновцам ответить пока нечем

Samsung продвигает новый Galaxy S25 Edge с помощью рекламы, которая высмеивает более тяжелый iPhone. Последняя реклама Galaxy S25 Edge, опубликованная в Сети, противопоставляет Edge толщиной 5,8 мм неназванному «другому телефону» — по дизайну явно iPhone.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии