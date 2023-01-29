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Джеймс Харден попытался перехватить мяч, выскочив на площадку со скамейки

Джеймс Харден попытался перехватить мяч, выскочив на площадку со скамейки

Во время субботнего матча «Филадельфия» – «Денвер» (126:119) с разыгрывающим «Сиксерс» Джеймсом Харденом произошел курьезный эпизод.

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