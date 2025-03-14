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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу побед (424), обогнав Тони Эспозито. У идущего 9-м Планта – 437

Вратарь «Флориды» отразил 23 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата лиги с «Торонто» (3:2). В текущем сезоне у 36-летнего россиянина стало 28 побед в 44 играх (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,49).

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