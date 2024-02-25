13 заблуждений о еде, в которые нас заставляют верить медиа

Люди делятся на две категории. Первая – это те, которые пристально следят за своим здоровьем, тщательно изучая этикетки на продуктах питания и не только, веря всему, что там написано, и вторая – это те, которые покупают не глядя, стараясь не думать о составе.
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