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  • Вадим Кузнецов
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13 заблуждений о еде, в которые нас заставляют верить медиа

13 заблуждений о еде, в которые нас заставляют верить медиа

Люди делятся на две категории. Первая – это те, которые пристально следят за своим здоровьем, тщательно изучая этикетки на продуктах питания и не только, веря всему, что там написано, и вторая – это те, которые покупают не глядя, стараясь не думать о составе.

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