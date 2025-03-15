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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

168 подписчиков

В КХЛ побит рекорд посещаемости – 5,396 млн зрителей за сезон. Средний показатель достиг 7283 болельщиков за матч – лучший результат в истории лиги

Матч между «Амуром» и «Барысом» в Хабаровске собрал 7100 зрителей. Таким образом, после 741 игры текущего регулярного чемпионата общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя.

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