Фицо назвал отказ Украины от мирного соглашения с Россией в 2022 году ошибкой

БРАТИСЛАВА, 20 сентября, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина допустила серьезную ошибку, отказавшись от мирного соглашения с Россией в 2022 году.
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