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Татар-информ

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Житель Челнов потерял 1,8 млн, покупая автомобиль через интернет-салон

Житель Челнов потерял 1,8 млн, покупая автомобиль через интернет-салон

Житель Челнов потерял 1,8 млн, покупая автомобиль через интернет-салон. Как сообщает МВД по РТ, 54-летний мужчина списался с продавцами через мессенджер и в течение двух недель обсуждал с ними детали покупки.

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