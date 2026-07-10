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Прокуратура попросила назначить экс-гендиректору «Торпедо» Скородумову 2,5 года колонии

Прокуратура попросила Симоновский районный суд Москвы назначить бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу о подкупе арбитров, сообщает ТАСС.

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