Прокуратура попросила назначить экс-гендиректору «Торпедо» Скородумову 2,5 года колонии

Прокуратура попросила Симоновский районный суд Москвы назначить бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу о подкупе арбитров, сообщает ТАСС.