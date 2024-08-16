Киев уже строит планы на оккупацию нашей земли Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, заявила вице-премьер Ирина Верещук.
Зеленский: «Всех русских в курских деревнях ставить на учёт в комендатуре»
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Герасимов уже сделал 06.08.24 г заявление что наступление остановлено врет как дышет по привычке всегда врать что бы усидеть как генерал паркетчик в кресле ГШ. РВСН
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7 час.
Nikolay Zakharov
Вот то,что мистер Зе начал говорить о комендатурах, значит дальше идти не к чему,серая зона создана. Если не окружить в кольцо эту группировку, они будут долго.
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6 час.
Семен Демин
Украинцы должны свергнуть Зеленского. Иначе он их всех угробит. Очищает украинские черноземы для нового Израиля. Я удивляюсь украинцам!
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5 час.
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