Зеленский: «Всех русских в курских деревнях ставить на учёт в комендатуре»

СХ Сергей Храмов Герасимов уже сделал 06.08.24 г заявление что наступление остановлено врет как дышет по привычке всегда врать что бы усидеть как генерал паркетчик в кресле ГШ. РВСН

Nikolay Zakharov Вот то,что мистер Зе начал говорить о комендатурах, значит дальше идти не к чему,серая зона создана. Если не окружить в кольцо эту группировку, они будут долго.