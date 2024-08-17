Террористическое государство Украина готовит чудовищную провокацию. На это раз киевский режим задумал применить против России «грязные ядерные бомбы» – радиологическое оружие в виде боеголовок (разновидность ОМП).
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